Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке

Пожар начался в ночном клубе Unique во Владивостоке. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря.

На кадрах, попавших в распоряжение «Известий», видно, что возгорание началось во время оживленной вечеринки в заведении по адресу ул. Светланская, 9б. У многих участников праздника в руках были свечи-фейерверки.

Примечательно, что на большинство посетителей заведения в тот момент быстро разгоравшийся пожар не произвел эффекта, и они продолжали веселиться и танцевать.

Однако спустя некоторое время опасность ситуации стала заметнее, и люди начали оперативно покидать помещение.

Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Информации о пострадавших или жертвах инцидента не поступало.

При этом в прокуратуре Приморского края уточнили, что сотрудники МЧС для ликвидации возгорания не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.

Ранее, 6 декабря во Владивостоке сгорел ресторан Zuma. По информации одного из источников, причиной стала неисправность в системе вентиляции.

В 2021 году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021. В этом списке Zuma был единственным рестораном из Владивостока.