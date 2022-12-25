Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о переброске Киевом новых сил на сватовское направление
Мир
В США признали ошибки по ключевым вопросам за последние 30 лет
Мир
Два автобуса с мигрантами высадили у дома Камалы Харрис в канун Рождества
Мир
Тысячи домов остались без электричества из-за снегопада в Японии
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Камчатки
Мир
В Китае назвали борьбу с гегемонией США своим ключевым успехом
Наука
В Китае анонсировали высадку тайконавтов на Луну к 2030 году
Происшествия
Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке
Мир
DM узнал о желании британцев отобрать свои дома у украинских беженцев
Общество
Власти Приморья и «Амурский тигр» попросили запретить охоту в районах ЧС
Мир
В Венгрии увидели опасность в росте цен на энергоносители
Мир
Премьер-министр Белоруссии заявил о дефляции в стране

Пожар произошел в ночном клубе во Владивостоке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар начался в ночном клубе Unique во Владивостоке. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 25 декабря.

Огненный жар: в России увеличилось число жертв пожаров
Почему стало гибнуть больше людей и что мешает избежать трагедий

На кадрах, попавших в распоряжение «Известий», видно, что возгорание началось во время оживленной вечеринки в заведении по адресу ул. Светланская, 9б. У многих участников праздника в руках были свечи-фейерверки.

Примечательно, что на большинство посетителей заведения в тот момент быстро разгоравшийся пожар не произвел эффекта, и они продолжали веселиться и танцевать.

Однако спустя некоторое время опасность ситуации стала заметнее, и люди начали оперативно покидать помещение.

Отмечается, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Информации о пострадавших или жертвах инцидента не поступало.

При этом в прокуратуре Приморского края уточнили, что сотрудники МЧС для ликвидации возгорания не привлекались, информация о пожаре в уполномоченные органы не поступала.

Ранее, 6 декабря во Владивостоке сгорел ресторан Zuma. По информации одного из источников, причиной стала неисправность в системе вентиляции.

В 2021 году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021. В этом списке Zuma был единственным рестораном из Владивостока.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022