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Власти Приморья и «Амурский тигр» попросили запретить охоту в районах ЧС

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Правительство Приморья и центр «Амурский тигр» выступили за запрет любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях в Кавалеровском, Ольгинском муниципальных районах, Дальнегорском, Чугуевском городских округах, которые пострадали от снежного циклона. Об этом 25 декабря сообщил центр «Амурский тигр».

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Отмечается, что ограничение будет действовать до 28 февраля 2023 года включительно.

В Приморском крае с 21 по 23 декабря шли сильные снегопады. Выпало шесть месячных норм осадков. Высота снежного покрова в Кавалеровском, Ольгинском муниципальных районах, Чугуевском муниципальном округе, Дальнегорском городском округе достигла 1,5 м, там установлен режим ЧС.

В связи с этим правительство Приморского края и центр «Амурский тигр» направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ запрос на введение полного запрета охоты в данных районах.

«Правительство Приморского края и центр «Амурский тигр» выступают с инициативой запретить проведение любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий, расположенных в Кавалеровском, Ольгинском муниципальных районах, Дальнегорском, Чугуевском городских округах до 28 февраля 2023 года включительно», — говорится в сообщении.

Так как последствия обильного снегопада затрудняют передвижения животных, они затрачивают большое количество энергии и теряют силы, что приводит к истощению.

Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый, животных можно поддержать, если свести к минимуму фактор беспокойства, обеспечить подкормку и охрану.

Кроме того, Суровый заявил, что служба Госохотнадзора будет работать в круглосуточном режиме, чтобы не допустить браконьерства.

В период действия запрета на охоту любая охота приравнивается к незаконной и подпадает под действие статьи УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации». Наказание предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В центре «Амурский тигр» уточнили, что будет рассмотрен вариант частичного возмещения охотпользователям недополученной выгоды.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что порядка 54 мм осадков выпало на территории Приморского края за последние сутки.

Аэропорт Владивостока 23 декабря отменил и задержал несколько региональных вылетов из-за бушующего снежного циклона. Власти Дальнегорского городского округа и Кавалеровского муниципального округа в связи с непогодой ввели режим чрезвычайной ситуации.

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