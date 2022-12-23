Ряд рейсов задержали в аэропорту Владивостока из-за снежного циклона

Аэропорт Владивостока отменил и задержал несколько региональных вылетов из-за бушующего второй день подряд снежного циклона. Об этом говорят данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, отменены вылеты в Дальнегорск, Кавалерово и Терней. По состоянию на 04:15 мск задерживается отправка бортов в Иркутск.

Также отменен рейс из Тернея во Владивосток. Задерживаются прилеты самолетов из Улан-Батора и города Советская Гавань Хабаровского края.

Ранее в этот день сообщалось, что порядка 54 мм осадков выпало на территории Приморского края за последние сутки в Приморском крае.

Накануне во Владивостоке был отменен вылет в Кавалерово. Власти Дальнегорского городского округа и Кавалеровского муниципального округа в связи с непогодой ввели режим чрезвычайной ситуации.

21 декабря стало известно, что из-за сильного снегопада во Владивостоке произошло 38 ДТП. По информации ГИБДД, пострадали четыре человека, повреждения получили 70 машин. Из-за непогоды было отменено 89 междугородних автобусов.

В связи с обильным циклоном городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока 20 декабря приняло решение о свободном посещении школ 21 декабря.