До 226% месячной нормы осадков выпало в районах Приморья

Порядка 54 мм осадков выпало на территории Приморского края за последние сутки в Приморском крае. Спасатели наращивают силы для помощи наиболее пострадавшим от снежного циклона районам.

По данным на 16:00 22 декабря, наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском, Хасанском и Лазовском районах, а также во Владивостоке. В Ольге выпало 54 мм осадков, что составляет 226% месячной нормы. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет. Еще 100% месячной нормы выпало в Кавалеровском районе. При этом снегопад продолжается.

Из-за циклона без электроснабжения остаются пять населенных пунктов в Ольгинском районе — Лиственное, Маргаритово, Моряк-Рыболов, Серафимовка и Веселый Яр. Объекты жизнеобеспечения подключили к резервным источникам питания, пишет ИА PrimaMedia. На перевалах в Ольгинском и Дальнегорском образованиях наблюдается ухудшение ситуации, группировка МЧС наращивает силы для оказания помощи гражданам.

Ранее синоптики посоветовали жителям Приморья заготовить воду и еду в связи с непогодой. Работодателям дана рекомендация отправить сотрудников на удаленный режим 23 декабря. Осадки на побережье будут сопровождаться сильным ветром со скоростью до 32 м/с.