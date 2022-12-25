Католики всего мира отмечают Рождество Христово

В воскресенье, 25 декабря, отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю.

С одним из главных христианских праздников верующих поздравил председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци.

«Мы не должны сохранять Рождество для себя — мы призваны разделить этот дар мира и радости с другими людьми», — подчеркнул он во время торжественной мессы в столичном кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Как отметил в разговоре с ТАСС епископ-помощник Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, 25 декабря во всех католических храмах России пройдут рождественские службы.

Помимо католиков, в этот день Рождество отмечают в большинстве протестантских церквей, а также в некоторых православных поместных приходах, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календарей.

24 декабря «Известия» рассказали про отличия православной и католической традиции празднования Рождества. Например, у католиков есть период, в который полагается посвящать себя духовному очищению, — адвент. Он длится с четвертого воскресенья до Рождества до дня праздника и подразумевает нестрогий пост, молитвы, а также благотворительность.

Кроме того, считается, что само Рождество празднуется в знаменательную дату трижды: в костелах проходят три праздничные литургии — ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.

Ранее, 17 декабря, папа римский Франциск заявил, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира».