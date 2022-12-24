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Католическое Рождество в 2022 году — история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В католической религии Рождество отмечают не в январе, а 25 декабря, хотя смысл праздника совпадает с православным торжеством. В первый зимний месяц Рождество встречают в большинстве стран Европы. Чем отличаются традиции празднования у католиков — читайте в материале «Известий».

Рождество 25 декабря 2022 — история праздника

Историческая подоплека праздника практически не различается у католиков и православных. В Рождество верующие празднуют рождение Богоматерью Иисуса Христа. Согласно христианским писаниям, родился божественный младенец в Вифлееме. Его приход в земной мир был предсказан за семь столетий до этого пророком Михеем.

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Рождество становится главным праздником даже для неверующих

Религиозные историки не могут с абсолютной точностью определить период, в котором произошло великое событие. Считается, что Христос родился в интервал с 7 года до н. э. по 4 год до н. э. Итак, по старому стилю датой его прихода в земной мир считается 25 декабря, а по новому — 7 января. Кроме католиков в первую дату отмечают Рождество еще и протестанты.

Как отмечают католическое Рождество 2022

В католической церкви Рождество является главным праздником года, в то время как православные больше почитают Пасху. Перед Рождеством католики не соблюдают такой строгий пост, как православные, но у них также есть период, в который полагается посвящать себя духовному очищению — адвент. Он длится с четвертого воскресенья до Рождества до дня праздника. У каждой недели адвента есть свое название: первая именуется железной, вторая — бронзовой, третья — серебряной, а последняя — золотой. Очищение включает в себя нестрогий пост, молитвы и благотворительность.

В Сочельник, 24 декабря, католики, как и православные, сильно ограничивают себя в еде, самые преданные религии не едят и не пьют до появления на небе первой утренней звезды. В церквях в это время проводят предпраздничные мессы, а внутри и снаружи храмов устанавливают вертепы с яслями и фигурками Христа и Богоматери.

Кроме того, считается, что само Рождество празднуется в знаменательную дату трижды, так как в костелах проходят три праздничные литургии: ночная месса, утренняя (на заре) и дневная.

Рождество 25 декабря 2022 — традиции праздника

Европейские города готовятся в Рождеству с размахом: украшают улицы, ставят елки, которые в западных странах являются символом Рождества, проводят праздничные мероприятия — спектакли, выступления, ярмарки. Многие компании организуют благотворительные акции, так как Рождество — пора чудес и добра.

Семейные традиции католиков на Рождество во многом совпадают с российскими новогодними обычаями и ритуалами. Дома украшают в зимней тематике. В день праздника принято дарить близким подарки, а дети верят, что их приносит сказочный волшебник — Санта-Клаус.

Во многих странах сохранилась традиция колядования — в преддверии Рождества дети посещают дома соседей, поют посвященные празднику песни и желают семьям благополучия и любви. За это ребят угощают жареными каштанами и сладостями.

Ранее «Известия» писали, как лучше поздравить приверженца католической церкви с Рождеством.

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