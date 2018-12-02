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Близкое украшение: как католики готовятся к Рождеству

Елка из ловушек для лобстеров и дом с 55 тыс. лампочек
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Фото: Global Look Press/Eckhard Stengel
25 декабря католики всего мира отметят Рождество. Как проходит подготовка к празднику — в галерее «Известий».

На фото: рождественская ярмарка у Бременской ратуши в Германии

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Рокфеллер-центр на Манхэттене в Нью-Йорке
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Ting Shen
Белый дом в Вашингтоне
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Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
Рождественская ярмарка в Карлсруэ, Германия
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
В Лондонском зоопарке
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Фото: REUTERS/Florida Keys News Bureau/Carol Tedesco
Елка из ловушек для лобстеров в Ки-Уэсте, Флорида
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Фото: Global Look Press/dpa/Rainer Jensen
Ганзейский город Любек на севере Германии, весь исторический центр которого объявлен ЮНЕСКО частью Всемирного культурного наследия
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Авеню Монтень — эпицентр высокой моды в Париже
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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Ратушная площадь Гамбурга
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Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
Тауентзиенштрассе в Берлине
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Фото: REUTERS/Charles Platiau
Елисейские Поля в Париже
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
Украшенный к Рождеству 55 тыс. лампочек частный дом в Дельменхорсте, Германия
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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
Рождественский рынок Штрицельмаркт в Дрездене
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