Праздник к нам приходит

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Как готовятся и отмечают один из главных праздников в разных странах мира — в галерее портала iz.ru. На фото: папа римский Франциск целует статую младенца Иисуса во время традиционной полуночной мессы в ватиканской базилике Святого Петра в канун Рождества
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Мужчина в костюме Санта-Клауса поздравляет людей с борта рыбацкой лодки в Вальпараисо, Чили
Фото: REUTERS/Sivaram V
Прихожане во время рождественской полуночной мессы в церкви в городе Кочи, Индия
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/NurPhoto
Этот гигантский портрет Санты на побережье Бенгальского залива в Индии создал из песка художник Сударшан Паттнаик
Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
Американские военные празднуют Рождество в Афганистане
Фото: Antara Foto/Izaac Mulyawan
Дети во время рождественской службы в городе Амбон, Индонезия
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Санта-Клаус едет по улицам Вифлеема
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Священник во время мессы в канун Рождества в одной из католических церквей Каира
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Fotoarena
Дети из малообеспеченных семей получают подарки от Санты в бразильском Сан-Паулу
Фото: REUTERS/Antara Foto/Moch Asim
Массовая молитва в канун Рождества в церкви в Сурабае, Индонезия
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Жители старого города Иерусалима готовятся к Рождеству
Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
Иракские христиане, которые бежали со своими семьями от преследований в своей стране, молятся во время мессы в католическом храме в Аммане, Иордания
Фото: Global Look Press/ZUMA/Mehedi Hasan
Традиционная рождественская композиция в христианской общине в Бангладеш
Фото: Global Look Press/ZUMA/Narayan Maharjan
11-летняя Эва Джордж во время рождественской мессы в католическом храме в Непале
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Собака принимает участие в ежегодной гонке Санта-Клаусов, которая проходит в Македонии
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