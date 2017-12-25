Праздник к нам приходит

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Как готовятся и отмечают один из главных праздников в разных странах мира — в галерее портала iz.ru. На фото: папа римский Франциск целует статую младенца Иисуса во время традиционной полуночной мессы в ватиканской базилике Святого Петра в канун Рождества