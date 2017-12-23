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Подарки любят все

Животные, которые уже получили свои рождественские сюрпризы
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Львица лежит со своим рождественским подарком в зоопарке Лондона
Фото: Global Look Press/Dpa/Philipp Von Ditfurth
Пингвины в зоопарке исследуют подарочный пакет с рыбой в зоопарке Ганновера, Германия
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Беличьи обезьяны достают угощение из рождественского носка в зоопарке Лондона
Фото: Globall Look Press/Simon Chapman
Венценосный лемур удивлен подарку. Зоопарк Бристоля, Англия
Фото: Global Look Press/Dpa/Philipp Von Ditfurth
Сурикаты исследуют свои подарки в зоопарке Ганновера
Фото: Global Look Press/Han Yan
Работница зоопарка кормит пингвинов возле рождественской елки в одном из зоопарков Лондона
Фото: Global Look Press/Dpa/Philipp Von Ditfurth
Шимпанзе в зоопарке Ганновера распечатывает свой подарок
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Львица открывает свой рождественский подарок в Лондонском зоопарке
Фото: Global Look Press/Dpa/Philipp Von Ditfurth
Самка полярного медведя по имени Милана обнюхивает снеговика, украшенного кусочками мяса и овощами, в зоопарке Ганновера, Германия
Фото: Globall Look Press/Simon Chapman
Енот распаковывает свой подарок в зоопарке Бристоля, Англия
Фото: Global Look Press/Dpa/Antonia Hofmann
Мангусты со своим рождественским сюрпризом. Зоопарк Ганновера, Германия
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