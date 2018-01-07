Прямой эфир

Рождественская служба в Москве

0
Слайдами
Списком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рождественская служба в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Праздничная литургия в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рождественская служба в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Дети во время службы по случаю Рождества Христова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой Медведевой в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную божественную литургию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Прихожане храма Христа Спасителя
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Патриарх Кирилл во время Рождественской службы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рождественская служба в храме Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Внутреннее убранство храма Христа Спасителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Священнослужитель во время праздничной службы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время Рождественского богослужения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Храм Христа Спасителя в Москве с праздничной елкой
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017