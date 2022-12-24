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Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Фигуристка Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России, соревнования проходят 24 декабря в Красноярске.

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По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второй стала 16-летняя Камила Валиева, набравшая 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзовую медаль взяла 26-летняя Елизавета Туктамышева с 241,72 (158,74 + 82,98) балла, для который этот чемпионат России стал 15-м в карьере.

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова 23 декабря снялась с чемпионата России по медицинским показаниям.

Ранее в этот день в рамках чемпионата победителями среди спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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