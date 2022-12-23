Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом в пятницу, 23 декабря, журналистам сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках Ольга Ермолина.

Она уточнила, что Трусова снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России стартуют 23 декабря в Красноярске.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине 2022 года. Кроме того, в ее активе бронзовые медали чемпионата мира – 2021 и чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов.

На Олимпиаде в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков.