Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами РФ в соревнованиях спортивных пар

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский 24 декабря заняли первое место на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Бойкова и Козловский набрали 234,39 балла по сумме короткой (84,32 балла) и произвольной (150,07 балла) программ.

На втором месте оказалась пара олимпийских чемпионов 2022 года в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они получили 233,88 балла (85,37 + 148,51).

Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 218,60 балла (81,23 + 137,37).

В рамках короткой программы Мишина и Галлямов побили мировой рекорд, установленный парой китайских фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41 балла) в ходе Олимпийских игр в Пекине. Тем не менее этот рекорд не будет официально зарегистрирован Международным союзом конькобежцев (ISU), так как он фиксирует только рекорды, установленные на чемпионатах под эгидой союза.

23 декабря серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Сообщалось, что спортсменка приняла такое решение по медицинским показаниям.