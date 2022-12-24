Уличные бои: как курды громили Париж

Тысячи курдов вышли на акции протеста в Париже после стрельбы, в результате которой накануне погибли три человека. Митингующие считают, что теракт был направлен против курдской общины. Манифестация переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»