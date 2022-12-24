Уличные бои: как курды громили Париж

Тысячи курдов вышли на акции протеста в Париже после стрельбы, в результате которой накануне погибли три человека. Митингующие считают, что теракт был направлен против курдской общины. Манифестация переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен идет по улице Энгиен во время официального визита после того, как несколько человек были убиты и ранены в центральном районе Парижа, Франция, 23 декабря 2022 года
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Мирная манифестация быстро перетекла в стычки с полицией
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Представители органов правопорядка были вынуждены пустить слезоточивый газ и светошумовые гранаты после попыток нападения на себя
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Демонстранты подняли флаги РПК (Рабочая партия Курдистана), а также плакаты в поддержку курдов, стремящихся добиться признания своих прав
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Среди вышедших на протест активисты, члены левых и антирасистских групп
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Люди массово двигаются по бульвару Тампль в сторону площади Бастилии
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
В сторону полицейских бросают различные предметы и подвергают сотрудников правопорядка обстрелу реактивными снарядами
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Протестующие переворачивают автомобили, поджигают мебель и мусорные баки
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Станции метро Bastille, Chemin-Vert и Sébastien-Froissant закрыты на вход и выход из соображений безопасности
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Изначально курдская община собралась на площади Республики, чтобы мирно почтить память жертв
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Демонстранты скандировали лозунги в сторону полиции: «Вы нас не защищаете!»
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Предварительной причиной убийства называют расизм, в связи с чем курдская община пребывает в страхе
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Анжи Пола назвал убийство политически мотивированной и тщательно спланированной «террористической атакой»
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