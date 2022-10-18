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Кризис веры: Францию охватила волна протестов

Демонстрации против роста цен переросли в столкновения с полицией
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже и других городах Франции 18 октября началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие работники ряда отраслей, госслужащие, студенты. Протестующие требуют повышения зарплат и заморозки растущих цен. Кадры с места событий ─ в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Из-за акций протеста метро в Париже работало с перебоями, были отменены некоторые пригородные электрички и автобусы
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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
В Ницце манифестанты бросались Макроном
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже митинг перерос в столкновения с полицией
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
На улицах начали строить баррикады
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Студенты заблокировали входы в некоторые колледжи и университеты
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В стране прогнозировали отключения электричества
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во время столкновений в Париже пострадали витрины магазинов, в частности BMW
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Один из лозунгов протестующих: «Мы не будем платить за кризис!»
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Радикально настроенные манифестанты крушили всё на своем пути, досталось и банкам
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Полицейских забрасывали бутылками и камнями, а также запускали в их сторону петарды
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Эксперты полагают, что этот день может стать «черным вторником» для Франции
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Наблюдатели предрекают рост протестных настроений по всей Европе из-за энергокризиса, многие говорят о неизбежности беспорядков и даже гражданских войн
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