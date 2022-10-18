Кризис веры: Францию охватила волна протестов

В Париже и других городах Франции 18 октября началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие работники ряда отраслей, госслужащие, студенты. Протестующие требуют повышения зарплат и заморозки растущих цен. Кадры с места событий ─ в фотогалерее «Известий»