Кризис веры: Францию охватила волна протестов

В Париже и других городах Франции 18 октября началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие работники ряда отраслей, госслужащие, студенты. Протестующие требуют повышения зарплат и заморозки растущих цен. Кадры с места событий ─ в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Из-за акций протеста метро в Париже работало с перебоями, были отменены некоторые пригородные электрички и автобусы
На весь экран
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
В Ницце манифестанты бросались Макроном
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В Париже митинг перерос в столкновения с полицией
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
На улицах начали строить баррикады
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Студенты заблокировали входы в некоторые колледжи и университеты
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В стране прогнозировали отключения электричества
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во время столкновений в Париже пострадали витрины магазинов, в частности BMW
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Один из лозунгов протестующих: «Мы не будем платить за кризис!»
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Радикально настроенные манифестанты крушили всё на своем пути, досталось и банкам
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Полицейских забрасывали бутылками и камнями, а также запускали в их сторону петарды
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Эксперты полагают, что этот день может стать «черным вторником» для Франции
На весь экран
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Наблюдатели предрекают рост протестных настроений по всей Европе из-за энергокризиса, многие говорят о неизбежности беспорядков и даже гражданских войн
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.