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Лукашенко в ходе визита в Россию прибыл в Звездный городок

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Фото: официальный интернет-портал Президента Белоруссии/president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 24 декабря, отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает БелТА.

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Лукашенко уже прибыл в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Звездном городке.

В ЦПК его встретили глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник ЦПК Максим Харламов.

Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также планируется обсудить дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере.

Ожидается, что Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества независимых государств (СНГ), которая состоится 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. На встрече будут подведены итоги 2022 года, обсуждаться планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для СНГ сферах.

19 декабря президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году.

4 ноября президент Белоруссии заявил, что Минск планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Он отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

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