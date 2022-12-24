В Херсонской области за месяц задержаны восемь пособников ВСУ

В Херсонской области за последний месяц задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ, сообщили 24 декабря в региональном главном управлении МВД РФ.

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот же день источник сообщил, что спецслужбы задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) бывшего боевика группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), планировавшего теракты. У него было обнаружено взрывное устройство и поражающими элементами.

23 декабря российские спецслужбы обнаружили два схрона для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали теракты на территории ЛНР. Так, в разрушенном здании местной школы обнаружили 10 мин калибра 82 мм и 24 125-миллиметровых осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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