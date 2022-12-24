Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ

Наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS оказало позитивное влияние на российских бойцов, поскольку те стали более дисциплинированными. Такое мнение в субботу, 24 декабря, высказал в разговоре с «Известиями» начальник штаба 3-й бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Беркут».

По словам военнослужащего, наличие на стороне ВСУ высокоточного оружия, а также американских беспилотных летательных аппаратов, спутников двойного назначения «после 2–3 прилетов» резко научило российских солдат эффективно маскироваться.

В целом «Беркут» отметил существенно улучшившуюся дисциплинированность своих бойцов.

«Наличие такого вооружения, как HIMARS, у врага сразу начало дисциплинировать. Человека уже не приходится уговаривать десять раз, чтобы он дал возможность себя спасти», ― пояснил он.

Военнослужащие стали тщательнее подготавливать места дислокации, перестали без повода пользоваться телефонами для скрытия геолокации.

«Мы всё равно воюем, обучаемся, быстро решаем вопросы противодействия и прекращаем всё их (ВСУ. ― Ред.) желание нам вредить», ― добавил начальник штаба.

Ранее, 18 декабря, представители ДНР и ЛНР заявили, что у ракет РСЗО HIMARS есть ряд недостатков, например, иногда случайно срабатывающая боевая часть. Также иногда у боеприпасов не срабатывают взрыватели.

До этого, 7 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 70 ракет HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS уничтожены при ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Конашенков добавил, что еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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