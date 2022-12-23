Девятая пуля: исполнителей покушения на Авраама Руссо отправили в тюрьму

Спустя 16 лет после покушения на певца Авраама Руссо Хамовнический суд Москвы вынес приговор по этому делу. Автомобиль певца изрешетили девять пуль, две попали ему в ногу. По версии следствия, расправу с певцом заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Двое из троих исполнителей — таксист Виталий Джура и Алексей Трясников — получили девять и 12 лет соответственно. Третий фигурант дела, который и стрелял в артиста — Михаил Демкин — умер задолго до решения суда, уголовное дело в связи со смертью прекратили. Адвокат Руссо рассказал «Известиям», что его доверитель остался доволен приговором.

«Социально справедливый» приговор

Хамовнический райсуд Москвы 23 декабря вынес приговор исполнителям покушения на певца Авраама Руссо, которое произошло еще в 2006 году. Виталию Джуре и Алексею Трясникову вменили убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 105, ч. 2 УК РФ). Третьему фигуранту дела, Михаилу Демкину, было предъявлено обвинение еще и в незаконном приобретении и хранении оружия. Но до вердикта суда он не дожил — скончался в 2014 году, когда отбывал срок по другому делу.

По версии следствия, именно Демкин приобрел автомат и патроны, а Джура и Трясников обеспечили ему средства связи и вели слежку за Руссо, чтобы выяснить маршрут передвижения певца. После покушения они скрывали Демкина от следствия, обеспечив его одеждой и деньгами.

Ранее Джура и Трясников заявили «Известиям», что рассчитывают на оправдательный приговор. Тем не менее суд назначил Трясникову 12, а Джуре девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

— При вынесении приговора суд учитывал степень общественной опасности преступления, характер фактического участия подсудимых, а также их характеристики. Смягчающих обстоятельств при вынесении приговора установлено не было, — зачитала решение судья.

Также был удовлетворен гражданский иск Авраама Руссо, но частично. По нему с фигурантов взыщут 1 млн руб. в качестве морального вреда. Певец просил взыскать 5 млн рублей.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин назвал вердикт суда «социально справедливым». Он рассказал «Известиям», что певец согласился бы с любым решением по этому делу.

— Я предполагаю, что защита обжалует приговор, но оснований для его пересмотра нет. Поэтому доволен и считаю его справедливым. Я хочу отметить, что форму в виде суда присяжных выбрала сторона обвинения, чтобы была беспристрастность. Решение принимали простые люди, — заявил защитник.

Адвокаты осужденных Трясникова и Джуры комментировать решение суда «Известиям» отказались.

Выстрелы из кустов

Покушение на звезду конца 90-х и начала нулевых, певца Авраама Руссо, произошло 19 августа 2006 года, когда он возвращался домой после концерта. С ним в автомобиле находился телохранитель Роман Фетисов. По ходу движения машину обстрелял неизвестный, выскочивший из кустов. Всего было выпущено девять пуль, две из них попали певцу в левую ногу: были повреждены бедренная артерия и колено.

— После концерта я сам сел за руль, отпустил вторую машину охраны. Со мной остался только Роман Фетисов, справа на пассажирском кресле. На дороге в центре стояла пустая бутылка из-под пива. Я взял левее, чтобы объехать ее. В этот момент я увидел кусты. Оттуда выскочил человек. У меня играла музыка, поэтому я не услышал выстрел. Только почувствовал, что левая нога немеет. Меня разбудил крик охранника: «По газу!» Я максимально дал газ и одну-две машины ударил. Я смог довести машину до конца улицы, повернул и оказался на Садовом. Потерял сознание и очнулся уже на заднем сиденье, — рассказал певец, давая показания в суде.

После покушения, по словам Руссо, он провел в больнице около месяца, но последствия травмы преследуют его до сих пор. Несколько месяцев назад певец перенес сложную операцию на ноге из-за постоянных отеков.

На заседании 25 ноября 2022 года присяжные, которые рассматривали дело, вынесли однозначное решение. Они признали обвиняемых в покушении на Руссо виновными. При этом посчитали, что Джура заслуживает снисхождения.

— Учитывая квалификацию и совокупность преступлений, организацию группы, девять и 12 лет — это достаточно адекватный срок, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов.

Джура и Трясников смогут выйти на свободу не ранее, чем через две трети срока — спустя это время они имеют возможность подать на условно-досрочное. Связано это с тем, что преступление, которое они совершили, относится к особой тяжести, пояснил «Известиям» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

— При этом, если осужденные не предпримут никаких попыток к выплате моральной компенсации и не заплатят Руссо хоть что-то, то в условно-досрочном им будет отказано, — заявил юрист.

Недоступный возможный заказчик

При этом в деле остался еще один подозреваемый. Заказчиком покушения на Руссо следствие назвало бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. По версии СК, бизнесмен нашел Джуру и Трясникова, а также исполнителя преступления Демкина.

Мнение следователей о причастности Исмаилова разделяет и сам Руссо. Незадолго до покушения, в 2004 году, на него было совершено еще одно нападение: неизвестные похитили его. Певца посадили в машину и привезли в ресторан «Прага» на Арбате. По словам Руссо, там его избили, вымогали деньги. Затем преступники вывезли его в Московскую области и посадили в подвал. Отпустили певца только после того, как он согласился отдавать часть своих гонораров.

Привлечь Тельмана Исмаилова к ответственности пока не удалось. С 2017 года экс-хозяин Черкизовского рынка находится в международном розыске, но по подозрению в другом преступлении — убийстве владельца торговых комплексов «СтройМаркет» Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Исмаилов скрылся на территории Черногории и долгое время добивался политического убежища.

В октябре 2021 года бизнесмена едва не экстрадировали в Россию. Тогда в Черногории к власти пришли политические силы, с которыми у Исмаилова не было тесных связей. Его даже поместили в тюрьму «Спуж» в Подгорице. Однако 22 октября того же года Черногория всё-таки предоставила ему политическое убежище.