СПГ-завод Freeport LNG в США возобновит работу не ранее второй половины января

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG в США планирует вновь начать производство во второй половине января 2023 года. Об этом говорится 23 декабря в заявлении компании.

Отмечается, что такой срок установлен исходя из времени, которое необходимо регулирующим органам для рассмотрения ответов компании и получения необходимых разъяснений.

«Компания Freeport LNG не планирует начинать первоначальный перезапуск своего завода по сжижению газа до второй половины января 2023 года», — говорится в заявлении.

По состоянию на пятницу Freeport LNG еще проводит восстановительные работы после аварии, необходимые для начала первых операций. Они в основном завершены, но руководству осталось ответить на последние вопросы Федеральной комиссии по регулированию энергетики.

Предприятие остановило работу после пожара, произошедшего 8 июня. Из-за избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ, вследствие чего началось его воспламенение.

Ранее, 11 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Европа, заявляя, что хочет избавиться от «зависимости от России», не договаривает, что меняет ее на зависимость от американского СПГ. Он добавил, что в настоящее время, когда европейцы ежедневно теряют миллиарды долларов, эти деньги зарабатывают в США.

6 декабря гендиректор ИнфоТЭК Рустам Танкаев и замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов отметили, что США не могут полностью заместить российские поставки нефти и газа на рынке Евросоюза. В подготовленном экспертами аналитическом обзоре говорится, что США неоднократно обещали увеличить поставки нефти и газа в ЕС, однако у них нет избытка ресурсов для покрытия европейского дефицита.

27 сентября специалисты «Газпром экспорта» отмечали, что иллюзия западных стран о кардинальном сокращении зависимости Евросоюза (ЕС) от российского природного газа подверглась существенному удару по итогам июля и августа. Ставка ЕС на традиционных поставщиков СПГ пока не сработала. Например, Германия сама признает, что ей еще не удалось договориться с поставщиками, поскольку те заинтересованы в долгосрочных контрактах. В то же время в июле поставки СПГ из США снизились по сравнению с июнем из-за аварии на заводе Freeport LNG.