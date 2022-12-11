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Песков указал на зависимость Европы от американского СПГ

Песков: Европа поменяла «зависимость от газа из России» на зависимость от СПГ из США
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Европа, заявляя, что хочет избавиться от «зависимости от России», не договаривает, что меняет ее на зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 11 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«На фоне абсурдного желания, <...> как говорят европейцы, «избавиться от зависимости от России». Но при этом они не договаривают, <...> они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в настоящее время, когда европейцы ежедневно теряют миллиарды долларов, эти деньги зарабатывают в США.

В конце ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские страны лишились Российской Федерации как крупнейшего поставщика электроэнергии.

Вместе с тем в этом же месяце Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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