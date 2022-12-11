Песков указал на зависимость Европы от американского СПГ

Европа, заявляя, что хочет избавиться от «зависимости от России», не договаривает, что меняет ее на зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 11 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На фоне абсурдного желания, <...> как говорят европейцы, «избавиться от зависимости от России». Но при этом они не договаривают, <...> они сейчас зависимость от России поменяли на зависимость от американского сжиженного природного газа», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в настоящее время, когда европейцы ежедневно теряют миллиарды долларов, эти деньги зарабатывают в США.

В конце ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские страны лишились Российской Федерации как крупнейшего поставщика электроэнергии.

Вместе с тем в этом же месяце Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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