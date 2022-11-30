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Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии

Постпред в Вене Ульянов: Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергоресурсов
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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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Европейские страны лишились России как крупнейшего поставщика электроэнергии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 29 ноября.

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«Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом Ульянов ответил на твит пользователя, который привел слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола, что якобы Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента.

Ранее этим же днем глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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