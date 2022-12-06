Эксперты усомнились в способности США заменить российские нефть и газ для ЕС

США не могут полностью заместить российские поставки нефти и газа на рынке Евросоюза, считают гендиректор ИнфоТЭК Рустам Танкаев и замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

В подготовленном экспертами аналитическом обзоре говорится, что США неоднократно обещали увеличить поставки нефти и газа в ЕС, однако у них нет избытка ресурсов для покрытия европейского дефицита.

Эксперты полагают, что заместить поставки из России теоретически возможно только при условии полного запрета экспорта США на другие направления. Что касается нефти, то в таком случае ЕС должен быть готов использовать для переработки сырье, не отвечающее требуемым характеристикам. А что касается природного газа, пока у Соединенных Штатов нет мощностей для того, чтобы заместить российские поставки, при этом необходимое количество СПГ-терминалов в ЕС отсутствует, пишут аналитики.

Они также заявили, что полностью перенаправить американские поставки газа в Европу не получится «с учетом контрактных обязательств ряда компаний и отсутствия у руководства США инструментов, позволяющих управлять экспортными потоками».

«Кроме того, для привлечения газа американского производства Евросоюзу необходимо будет всегда иметь более высокие цены, чем на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а Китай должен прекратить наращивать спрос на газ до 2025 года включительно», — полагают эксперты.

В декабре начала действовать разработанная Евросоюзом и G7 система предельных цен на российскую нефть, а также вступило в силу эмбарго ЕС на ее импорт. В феврале 2023 года ограничения должны коснуться и нефтепродуктов.

При этом Евросоюз является крупнейшим нетто-импортером газа, нефти и нефтепродуктов в мире.

В 2020 году производство сырой нефти в ЕС опустилось ниже 20 млн т, а зависимость от импорта превысила 96%. Россия обеспечивала четверть импорта сырой нефти в Евросоюзе.

В 2020 году дефицит газа в ЕС вырос до 342,98 млрд куб. м. «Евросоюз до настоящего момента не решается накладывать санкции на российский природный газ из-за высочайшей зависимости местного рынка от поставок из России, которые до 2022 года обеспечивали около 40% потребления», — рассказали аналитики.