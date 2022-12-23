Минстрой поднимет на 6,4% стоимость 1 кв. м жилья в России

Норматив стоимости 1 кв. м по РФ на I полугодие 2023 года будет составлять 88 737 рублей, что на 6,4% выше показателя II полугодия 2022-го. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

Такой норматив предусматривает проект приказа Минстроя, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, документом предлагается установить показатели средней стоимости 1 кв. м жилых помещений по каждому субъекту РФ на I квартал следующего года. Эти нормативы используются для расчета размера социальных выплат при предоставлении жилья отдельным категориям граждан, подчеркнули в министерстве.

«Впервые устанавливаются нормативы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, соответствующие изменения уже внесены в методику», — добавили там.

Как рассказали в Минстрое, самые высокие значения вводятся для Москвы — 169 679 рублей, Санкт-Петербурга — 165 315 рублей, Приморского края — 150 287 рублей. В то же время самые низкие показатели вводятся для Ингушетии — 45 805 рублей, Кабардино-Балкарии — 50 192 рубля и Калмыкии — 51 753 рубля.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин пояснил, что значения норматива не влияют на рыночную стоимость недвижимости, которая есть в продаже в регионах.

Ранее, 17 ноября, руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров рассказал «Известиям», что в пятерке городов-лидеров по дешевизне 1 кв. м на первичном рынке: Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск, Самара (город-субмиллионник). На вторичном рынке в пятерку городов с самым дешевым жильем вошли Челябинск (64 865 рублей за 1 кв. м), Волгоград (77 273 рублей), Омск (83 824 рубля), Пермь (85 965 рублей), Воронеж (87 173 рубля).