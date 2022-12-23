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Строительство трассы Симферополь – Ростов через Запорожскую область начнется в январе
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Строительство трассы Симферополь – Ростов через Запорожскую область начнется в январе

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Строительство новой современной трассы Симферополь – Ростов, которая будет проходить по территории Запорожской области, начнется уже в январе. Об этом сообщил 23 декабря врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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«Президент [России Владимир Путин] поддержал наш проект. Через Запорожскую область тоже будет идти автострада. Будет новый проект Симферополь – Ростов. Четырехполосная дорога, такая же, как «Таврида», — указал руководитель в эфире телеканала «Россия-24».

Новая трасса позволит снизить нагрузку с Крымского моста и позволит пропускать более 30 тыс. автомобилей в сутки. Проектная документация по ней уже готовится.

Балицкий отметил, что началу работ еще мешают удары по региону Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выпускают снаряды из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на симферопольском участке планируемой трассы.

«Поэтому мы этот участок будем делать вторично. Первый этап — симферопольский и ростовский», — сообщил врио губернатора.

4 ноября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что в Запорожской области стартовал масштабный ремонт дорог. Первым на очереди к дорожному преображению стал поселок Акимовка. Монтаж и восстановление дорожного полотна в нем не проводили более 30 лет, так как власти Украины не выделяли средства на ремонт сельских дорог. Российские рабочие сняли старое покрытие и начали подготовку к укладке первого слоя.

28 октября сообщалось, что российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожской области. Основные работы ведутся в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области. Привлечены десятки единиц техники.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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