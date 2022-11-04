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Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Масштабный ремонт дорог стартовал в Запорожской области. Первым на очереди к дорожному преображению стал поселок Акимовка. Монтаж и восстановление дорожного полотна в нем не проводили более 30 лет, так как власти Украины не выделяли средства на ремонт сельских дорог, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

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«С дорогами всё печально, никто ими не занимался почти 30 лет. По сути, проводился только ямочный ремонт, они пришли в полную негодность. <...> До конца года будет уложено 30 тыс. кв. м асфальта, это ориентировочно 11 улиц. Это очень много, но надеемся, что ремонт продолжится, так как у нас в Акимовской громаде 36 сел, дороги в них пришли в негодность и ремонт действительно необходим», — сказал глава акимовской администрации Максим Зубарев.

По его словам, старожилы были приятно удивлены тем, что увидели, а некоторые не верили глазам и были шокированы такими переменами.

На данный момент рабочие уже сняли старое покрытие, его подготовят к укладке первого слоя.

«Объем работ привычный, улица небольшая. Произвели фрезерование бетонного покрытия со старого асфальта, которое было в ужасном состоянии. Наверное, лет 20 тут ничего не делали. На завтра планируем устройство асфальтобетона — нижнего слоя толщиной 3 см, а на следующий — 5 см. Объем работ — 40 тыс. кв. м, дороги разной длины бывают. Поставили срок до конца года, но, думаю, раньше справимся», — рассказал бригадир команды рабочих из Краснодара.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин 3 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что план подготовки к отопительному сезону в новых регионах страны выполнен на 93,8%. Он отметил, что на особом контроле ситуация в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

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