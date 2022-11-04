Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог
Масштабный ремонт дорог стартовал в Запорожской области. Первым на очереди к дорожному преображению стал поселок Акимовка. Монтаж и восстановление дорожного полотна в нем не проводили более 30 лет, так как власти Украины не выделяли средства на ремонт сельских дорог, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
«С дорогами всё печально, никто ими не занимался почти 30 лет. По сути, проводился только ямочный ремонт, они пришли в полную негодность. <...> До конца года будет уложено 30 тыс. кв. м асфальта, это ориентировочно 11 улиц. Это очень много, но надеемся, что ремонт продолжится, так как у нас в Акимовской громаде 36 сел, дороги в них пришли в негодность и ремонт действительно необходим», — сказал глава акимовской администрации Максим Зубарев.
По его словам, старожилы были приятно удивлены тем, что увидели, а некоторые не верили глазам и были шокированы такими переменами.
На данный момент рабочие уже сняли старое покрытие, его подготовят к укладке первого слоя.
«Объем работ привычный, улица небольшая. Произвели фрезерование бетонного покрытия со старого асфальта, которое было в ужасном состоянии. Наверное, лет 20 тут ничего не делали. На завтра планируем устройство асфальтобетона — нижнего слоя толщиной 3 см, а на следующий — 5 см. Объем работ — 40 тыс. кв. м, дороги разной длины бывают. Поставили срок до конца года, но, думаю, раньше справимся», — рассказал бригадир команды рабочих из Краснодара.
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