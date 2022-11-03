Глава Минстроя рассказал о подготовке новых регионов к отопительному сезону

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин 3 ноября на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с правительством заявил, что план подготовки к отопительному сезону в новых регионах страны выполнен на 93,8%.

«Несмотря на все сложности по подготовке новых территорий к отопительному сезону, всё идет в плановом порядке. Всего готовим 48 953 объекта и 11 тыс. км инженерных сетей. В целом уровень подготовки новых территорий составляет 93,8%», — сказал Файзуллин.

Он отметил, что на особом контроле ситуация в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре.

Путин указал Файзуллину, что «необходимо сделать всё, чтобы обеспечить нормальное отопление».

В частности, накануне стало известно, что потребители в Энергодаре начали получать отопление от Запорожской атомной электростанции.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.