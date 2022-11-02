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Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Потребители в Энергодаре начали получать отопление от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 2 ноября сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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«Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой энергоблоки сегодня находятся в состоянии так называемого горячего останова. То есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию. За счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло. Конечно, температура не столь высокая, как хотелось бы и сколько это нужно, но тепло пошло», — сказал он в эфире «России 24».

31 октября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что взрыв мины возле ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого блока. Инцидент произошел накануне вечером.

30 октября глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал, что город остался без света после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре.

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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