Российские дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают дороги в Запорожской области

Российские специалисты восстанавливают дороги в Запорожской области. Об этом сообщили представители дорожно-строительной компании в регионе. Основные работы ведутся в районе Мелитополя, Бердянска и на трассе в направлении Херсонской области, передает телеканал «Известия». По предварительным оценкам, ремонт необходим на сотнях километров дорог. Уже привлечены десятки единиц техники.



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