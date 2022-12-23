Видео. Новак спрогнозировал снижение добычи газа в России до 20% по итогам года

Видео. Новак спрогнозировал снижение добычи газа в России до 20% по итогам года

2022-12-23 14:29:04

2022-12-23 14:29:04

2022-12-23 14:29:04

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