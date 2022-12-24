Психолог рассказала о влиянии новогодних блюд на праздничное настроение

Доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования МГУТУ имени К.Г. Разумовского Мария Ковалева 24 декабря рассказала «Известиям», почему именно новогодние блюда создают праздничное настроение.

Психолог уверена, что именно новогодний стол создает праздничное настроение для русского человека. Всё дело в традиционном социально-психологическом факторе пищевых предпочтений, который складывается еще в детстве.

«Хотя сам праздник берет свое начало со времен правления Петра I, новогодний стол укоренился в отечественном обиходе только в 1935 году по инициативе партийного деятеля Павла Постышева. Именно тогда оливье и мандарины стали неотъемлемой частью торжества. Сегодня, почти спустя век, новогодний стол — это способ удовлетворения потребности в культурной идентичности, то есть ощущение принадлежности к русской традиции. Проще говоря, отмечать Новый год за праздничным столом свойственно нашей культуре», — сказала эксперт.

Если исключить традиционную трапезу на Новый год, это скажется на настроении человека, потому что его поставят в непривычные условия, которые могут вызвать стресс, тревогу, упадок сил или даже депрессию, считает Ковалева.

Но далеко не все новогодние блюда могут вызвать радость. Психолог подчеркнула, что важно то, как выглядят продукты с эстетической точки зрения.

«Многие современные люди — визуалы, и первое впечатление у них складывается на основании визуального опыта. Человек «судит по обложке», поэтому вид пищи сильно влияет на ее восприятие. Это называется «экстернальное пищевое поведение». При нем желание поесть стимулируется не реальным чувством голода, а внешним видом еды, ее запахом или текстурой. Представьте, что перед вами поставят две тарелки: одну с кашей, а другую с красиво сервированным салатом. Многие, скорее всего, выберут второе», — сказала она.

Психолог добавила, что традиционными гостями праздничной трапезы стали мандарины и апельсины. Они способствуют укреплению иммунитета за счет большого содержания витаминов, которых не хватает организму в зимний период.

«В советское время мандарины и апельсины были сезонным продуктом и появлялись в широком доступе именно в декабре. Красивые, яркие, вкусные, они ежегодно становились главным атрибутом новогоднего стола. Эта традиция сохранилась по сей день. А еще зимой мало солнца, поэтому в организме существенно падает уровень витаминов С, А и В», — сказала эксперт.

Ранее в декабре врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова сообщила, что салаты с большим количеством майонеза и вареных овощей относятся к самым вредным блюдам на российском новогоднем столе. К вредным праздничным блюдам она также отнесла плов, жирную картошку, а также мясные продукты, приготовленные в большом количестве кляра.