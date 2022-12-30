Рождество-2023: история и традиции праздника, запреты и приметы

Первый крупный церковный праздник в новом календарном году знают даже люди, далекие от религии. 7 января православные отмечают Рождество Христово. В 2023 году праздник приходится на субботу. Об истории величайшего церковного торжества и его традициях читайте в материале «Известий».

Рождество-2023: история праздника

Несмотря на то что праздник каждый год отмечают в одну и ту же дату, точный день и даже век появления Христа на свет неизвестен. По разным религиозным источникам этот период варьируется от 7 до 4 года до н.э. Точная дата тоже доподлинно не установлена, но у католиков принято отмечать рождение Спасителя по старому стилю — 25 декабря, а у православных по-новому — 7 января.

Божественный младенец родился в семье Девы Марии и ее праведного супруга Иосифа. Мария должна была вот-вот родить зачатого непорочно ребенка, когда царь Ирод повелел провести перепись населения. По правилам, жители должны были быть записаны по месту происхождения, поэтому супруги отправились в Вифлеем, откуда происходили предки Иосифа.

Но все гостиницы и постоялые дома Вифлеема были переполнены, и паре ничего не оставалось, кроме как ютиться в пещере, куда пастухи гнали скот с пастбища. И именно там зимней ночью появился на свет младенец Иисус. Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи, к которым явился ангел и повелел отправиться в пещеру, чтобы поклониться Христу. Пастухи наказ выполнили и поприветствовали божественного младенца, которого от зимнего холода в яслях согревали своим теплом осел и вол.

Узнали о появлении Сына Божьего на свет и волхвы. По воле ангела над пещерой зажглась Вифлеемская звезда. Она стала путеводным ориентиром для мудрецов, явившихся к младенцу с дарами — золотом для царя, ладаном для Бога и смирной в качестве знака смерти.

Рождество-2023: традиции праздника

По церковному порядку празднику предшествует великий Рождественский пост, который особенно ужесточается за неделю перед торжеством. В канун Рождества, Сочельник, особо истово верующие совсем ничего не едят, пока на небе не зажжется первая утренняя звезда по ассоциации с Вифлеемской.

С утра же начинаются и богослужения в православных церквях. В Москве на службу в храме Христа Спасителя собирается около 5 тыс. человек.

Зато в день праздника на стол подают рыбные и мясные блюда и торжественно отмечают великое событие. Иногда детям дарят подарки, которые, по поверью, приносит святой Николай-угодник. О том, как этот святой стал прародителем образа Деда Мороза, читайте в специальном материале «Известий».

После Рождества наступает неделя Святок, сопровождаемая большим количеством народных забав. Дети наряжаются в костюмы зверей и персонажей и обходят соседей с добрыми пожеланиями, а взрослые угощают ребятишек сладостями. Эта традиция сохранилась не везде, но ее всё еще можно встретить в российских селах и деревнях.

Принято устраивать праздничные гулянья, катания на санках, ярмарки и фестивали. В церковных учреждениях прихожане поют рождественский тропарь и духовные песни, а также устраивают тематические представления.

Незамужние девушки в период Святок гадают на суженого различными способами, пытаясь узнать свою судьбу. Придерживаются ритуалов и хранительницы домашнего очага, пытаясь различными обрядами привлечь удачу и благополучие в дом.

Считается, что оставлять стол пустым в неделю после Рождества нельзя, поэтому в это время хозяева радушно встречают гостей и радуют домашних разнообразными блюдами.

Рождество-2023: что можно и нельзя делать

Рождество и следующие после него дни должны быть наполнены любовью и теплом. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, проявлять малодушие к гостям. Кроме того, в праздничный период нельзя утруждать себя тяжелой работой по дому, за исключением готовки — по традиции на стол подают 12 блюд.

Считается, что на Рождество нельзя выносить мусор, надевать старую одежду и одалживать деньги. Все эти приметы сулят неудачи и финансовые трудности. Не подходит праздничная дата и для поминовения усопших и похода на кладбище. В светлый праздник нужно гнать от себя дурные помыслы и не делать ближнему зла.

Ранее «Известия» писали, как правильно поздравлять с Рождеством верующих — католиков 25 декабря и православных 7 января.