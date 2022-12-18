День Николая Чудотворца 2022 — история, значение и традиции праздника

В России 19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца, также известный в народе как Никола Зимний. Он стал прообразом Деда Мороза и Санта-Клауса и других сказочных персонажей в культурах мира. В 2022 году торжество приходится на понедельник. «Известия» рассказывают, кем был Николай Чудотворец и какое влияние он оказал на мировую культуру.

День Николая Чудотворца 2022 — история праздника

Николай Чудотворец, или, как его называли на Руси, Николай-угодник, родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в верующей зажиточной семье. С ранних лет мальчик посещал храм и постигал божий закон, а повзрослев, решил посвятить себя Богу и стать священнослужителем. Свое богатое наследство святой раздал бедным.

При церкви он получил сан архиепископа. Николай прослыл защитником бедных и невинно осужденных, пошла и слава о его чудесах — спасении города от голода, воскрешении моряка во время шторма.

Особое значение имеет история с нищим стариком и его тремя дочерьми. Отчаявшийся отец намеревался отправить девушек заниматься блудом, чтобы хоть как-то прокормить семью. О тяжком положении прихожанина узнал Николай Чудотворец и решил помочь необычным способом. Ночью он подбросил в окно дома мешочек с золотом. Дар оказался спасительным для семьи. Обрадованный отец одну за другой смог выдать дочерей замуж с приданым.

Считается, что именно эта история лежит в основе традиции подкладывать детям подарки под Новый год или Рождество.

Святой же прожил до глубокой старости и упокоился в городе Мира. Его мощи обладали чудодейственными свойствами, и паломники приходили, чтобы исцелиться от болезней и избавиться от невзгод. Позднее мощи перенесли в итальянский город Бари, где они находятся и по сей день.

День Николая Чудотворца 2022 — значение праздника

Интересно, что даже неверующие люди так или иначе сталкивались с упоминанием Николая Чудотворца, правда известен он под другими именами. Считается, что именно щедрый святой стал прародителем образа героев новогодних и рождественских праздников — Деда Мороза, Санта-Клауса, Йолупукки, Юлетомте и других.

Святого Николая почитали как покровителя обездоленных и обращались в час нужды. Считалось, что святой мог спускаться с небес и обходить нуждающихся, даря им свою милость. Делать добрые дела в честь Николая стали и люди. Поначалу подарки в преддверии праздников дарили малышам из бедных семей, а затем и всем детям и даже взрослым.

Кроме того, считалось, что святой покровительствует морякам. Это обстоятельство помогло распространить традиции на разных континентах и странах.

Образ Санта-Клауса появился в англоязычных странах в 1822 году. Преподаватель литературы Клемент Кларк Мур написал для своих шестерых детей сказку в стихах «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». Главным героем стал Санта-Клаус, посещающий детей в ночь перед праздником и оставляющий подарки. Через год приятель литератора без его ведома отнес стихотворение в газету Sentinel. Рождественская сказка возымела необыкновенный успех и была растиражирована всеми печатными СМИ. С тех пор образ Санта-Клауса прочно вошел в мировую культуру.

В России образ доброго волшебника Деда Мороза популяризовал писатель Владимир Одоевский, который из духа зимы Студенца или Мороза сделал благодушного Мороза Ивановича. А в начале XX века дедушка обзавелся и внучкой Снегурочкой.

День Николая Чудотворца 2022 — традиции праздника

В России Николаю-угоднику посвящены сразу три праздника: Никола Осенний — 11 августа, день рождения святого; Никола Зимний — 19 декабря, день его вознесения на небеса; Никола Вешний (Летний) — 22 мая, памятная дата перенесения мощей чудотворца из Мир в Бари.

В день почитания святого христиане просят Николая о заступничестве и покровительстве, о богатом урожае и удачных странствиях. Благоприятным в день праздника считается заключение сделок, при этом установленные цены считались незыблемыми.

День Николая Чудотворца 2022 — приметы праздника

Основные приметы в день торжества связаны с погодой. В народе считали, что ясная погода на праздник сулит теплый май, а большие сугробы служат предвестием большого количества травы. Иней в день праздника — к богатому урожаю в следующем году.

Перед приближающимися праздниками «Известия» выяснили, что россияне больше предпочитают дарить подарки, чем получать, причем такой ответ чаще давали мужчины, чем женщины.