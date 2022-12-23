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В Минстрое рассказали о строительстве курорта «Новая Анапа» в России

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Фото: minstroyrf.gov.ru
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Пляжный курорт «Новая Анапа» планируется создать в 25 км от города Анапа Краснодарского края на Бугазской косе, рассказали в Минстрое РФ 23 декабря. В пятницу в министерстве прошло рабочее совещание, посвященное вопросу реализации проекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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«Запланировано создание круглогодичного семейного курорта с пляжно-рекреационными зонами, куда смогут приехать отдохнуть люди со всех уголков страны», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

На курорте планируется предусмотреть строительство гостиниц разных категорий, разработать комфортную логистику, провести инженерные коммуникации, организовать зоны отдыха и развлечений, добавили там.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев, появление такого масштабного всесезонного курорта в рамках нацпроекта позволит создать в стране еще одно место притяжения для россиян.

В Ассоциации туроператоров РФ 17 ноября рассказали, что цены на отдых на курортах страны летом 2023 года на вырастут в среднем на 5–20%.

Ранее, 1 ноября, президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию круглогодичных морских курортов в стране, рассчитанных на не менее чем 10 млн человек в год.

В начале сентября сообщалось, что 350 тыс. российских туристов воспользовались туристическим кешбэком.

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