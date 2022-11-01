Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов

Президент России Владимир Путин 1 ноября поручил правительству подготовить предложения по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на не менее чем 10 млн человек в год.

«Представить предложения <...> по мастер-планированию таких территорий, включая проектирование бассейнов с искусственным подогревом (с привлечением к данной работе ведущих компаний, имеющих опыт территориального проектирования лучших мировых курортов)», — отмечается также в поручении президента на сайте Кремля.

Кабмин должен представить наработки к 1 марта 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил до 1 декабря представить предложения о выделении в 2023–2025 годах дополнительных средств на туристический кешбэк.

В начале сентября Путин на совещании с Госсоветом заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода.

Тогда же российский лидер упомянул о важности создания в России на федеральном уровне всесезонных курортов на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье, на которых смогут ежегодно отдыхать до 10 млн туристов.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что около 13 млн туристов посетили российские пляжные курорты летом 2022 года. Речь идет о массовых пляжных курортах на Черном море и Балтике и курортах Кавказских минеральных вод.