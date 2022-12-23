В США призвали прекратить продажи «Терафлю» из-за низкой эффективности

Врачи в США призвали прекратить продажи ряда препаратов от простуды из-за их неэффективности. Об этом 22 декабря рассказала газета The Wall Street Journal.

Медики и фармацевты обратились с соответствующим предложением в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Они ссылаются на исследования, согласно которым препараты «Терафлю», «Бенадрил», «Гвайфенезин», «Тайленол» и другие не работают. Они содержат вещество фенилэфрин, которое не помогает избавиться от заложенности носа.

13 ноября врач-генетик Ирина Колесникова рассказала, что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей. По ее словам, по этой причине антидепрессанты и нейролептики могут не только не принести пользу, но и с большей вероятностью вызвать нежелательные явления, такие как тремор, запоры, набор или потеря веса.

В октябре 2021 года член-корреспондент РАН Александр Лукашов рассказал, как проверить эффективность противовирусного препарата. Для этого необходимо узнать, в каких еще странах продается лекарство.