Вирусолог назвал способ проверить эффективность противовирусных препаратов

В случае сомнений относительно эффективности того или иного противовирусного препарата следует проверить, в каких странах лекарство применяется. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашов.

По его словам, под видом иммунокорректоров в российских аптеках зачастую продаются «фуфломицины». Иными словами, как уточнил Лукашов, речь идет о тех лекарствах, эффективность которых не подтверждена на международном уровне.

«Если есть сомнения, то можно проверить, в каких странах зарегистрирован еще препарат и применяется, и вы сразу получите ответ, является ли лекарство медицинским, доказательным или нет», — заверил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 1 октября.

В то же время он отметил, что за первые три недели сентября на подобные препараты вырос спрос на 12% в сравнении с прошлым годом. По словам Лукашова, это произошло из-за похолоданий в начале осени.

Ранее, 13 сентября, врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ. Он уточнил, что противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Хухрев заверил, что пациенту, который заразился вирусной инфекцией, важно хорошо высыпаться, а также есть здоровую пищу.