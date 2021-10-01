Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Вирусолог назвал способ проверить эффективность противовирусных препаратов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае сомнений относительно эффективности того или иного противовирусного препарата следует проверить, в каких странах лекарство применяется. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашов.

По его словам, под видом иммунокорректоров в российских аптеках зачастую продаются «фуфломицины». Иными словами, как уточнил Лукашов, речь идет о тех лекарствах, эффективность которых не подтверждена на международном уровне.

Выписанное сверить: у 33% россиян возникают сложности с покупкой лекарств
Что может решить проблему с обеспечением граждан медикаментами

«Если есть сомнения, то можно проверить, в каких странах зарегистрирован еще препарат и применяется, и вы сразу получите ответ, является ли лекарство медицинским, доказательным или нет», — заверил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 1 октября.

В то же время он отметил, что за первые три недели сентября на подобные препараты вырос спрос на 12% в сравнении с прошлым годом. По словам Лукашова, это произошло из-за похолоданий в начале осени.

Ранее, 13 сентября, врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, как ускорить выздоровление при ОРВИ. Он уточнил, что противовирусные препараты помогают организму справиться далеко не со всеми патогенами, вызывающими ОРВИ. Хухрев заверил, что пациенту, который заразился вирусной инфекцией, важно хорошо высыпаться, а также есть здоровую пищу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021