Тренер объяснила высокой температурой решение Трусовой сняться с чемпионата РФ

У серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой высокая температура. Тренер спортсменки Светлана Соколовская в пятницу, 23 декабря, разместила в социальных сетях фотографию градусника, показывающего температуру 39,4 градуса.

При этом тренер в своем посте отметила Трусову.

В свою очередь, фигуристка из той же группы Софья Самоделкина выложила такую же фотографию в своем Telegram-канале.

«Саша, очень жаль, что этот чемпионат будет проходить без тебя, мне и твоим фанатам очень грустно. Скорее поправляйся! Мы тебя любим», — написала она.

Ранее в этот день стало известно, что Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Уточнялось, что это произошло по медицинским показаниям.

Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России стартуют 23 декабря в Красноярске.

Трусова является серебряным призером Олимпиады в Пекине 2022 года. Кроме того, в ее активе бронзовые медали чемпионата мира – 2021 и чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов.

На Олимпиаде в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков.