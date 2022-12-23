Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Совет Федерации на заседании в пятницу, 23 декабря, одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии и их финансирование.

Согласно документу, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к диверсиям, а также за их финансирование.

Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсий и создание преступных сообществ для осуществления диверсионных актов.

Ранее, 21 декабря, законопроект приняла Государственная дума. Ее председатель Вячеслав Володин заявил, что это является «принципиально важным шагом», необходимым для защиты России.

Председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 14 ноября сообщил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в 2021-м — одна.

13 декабря в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.

Также за этот период в стране правоохранителями была пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек.