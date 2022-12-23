Во Франции раскритиковали поведение аргентинского вратаря Мартинеса

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ раскритиковал провокационные действия вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время и после ЧМ-2022. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила газета Ouest-France.

«Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными. <...> Это заходит слишком далеко», — подчеркнул Граэ.

Таким образом он прокомментировал неоднократные выпады Мартинеса в сторону форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

После победы аргентинской команды на чемпионате в Катаре вратарь сборной объявил минуту молчания в раздевалке «для Мбаппе, который умер». После этого на параде в Буэнос-Айресе Мартинес продемонстрировал куклу, к которой была прикреплена фотография французского нападающего.

Неоднозначными поступками отметились и фанаты сборной Аргентины. Так, в Сети была замечена видеозапись, на которой болельщики сжигают крышку гроба с изображением Мбаппе. Кроме того, французские футболисты Рэндал Коло Муани и Орельен Чуамени были вынуждены закрыть комментарии в своих интернет-аккаунтах из-за потока оскорблений.

«Это по-настоящему шокирует. Ребята сделали всё возможное, чтобы сборная Франции добилась успеха. Важно, чтобы мы их поддерживали», — заявил глава FFF.

Ранее, 19 декабря, во время вручения «Золотой перчатки» после победы Аргентины на ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес приложил трофей себе между ног и направил в сторону трибун, на которых сидели французские болельщики. Вратарь объяснил свой поступок желанием отомстить за то, что его освистали во время серии пенальти.

Матч за первое место проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2). По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

В составе победителей отметился Лионель Месси, который оформил дубль. Француз Мбаппе оформил хет-трик.