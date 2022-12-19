Аргентинский вратарь объяснил неприличный жест с «Золотой перчаткой»

Вратарь сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес заявил, что неприличный жест с наградой «Золотая перчатка», полученной по итогам ЧМ-2022, был местью болельщикам сборной Франции. Об этом 19 декабря сообщает RMC Sport.

Накануне сборная Аргентины одержала победу над командой Франции и заняла первое место по результатам ЧМ-2022. По итогу встречи Мартинес был удостоен награды «Золотая перчатка» как лучший вратарь мундиаля. Во время вручения он приложил приз себе между ног и направил в сторону трибун.

По словам Мартинеса, во время серии пенальти французские болельщики освистали его.

«Французы меня освистали, поэтому я сделал это. Не терплю высокомерия», — добавил голкипер.

Издание напомнило, что на стадионе было всего 5 тыс. французских болельщиков, в то время как у Аргентины — около 50 тыс.

Матч за первое место проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

В составе победителей отметился Лионель Месси, который оформил дубль. Француз Мбаппе оформил хет-трик.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).