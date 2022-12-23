Эксперт рассказал о завершении второй стадии спецоперации на Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил, что вторая фаза специальной военной операции должна закончиться освобождением Донбасса, рассказал «Известиям» 22 декабря военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что в настоящее время фронт стабилизирован, а основные усилия направлены на завершение освобождения территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сейчас основные боевые действия идут в Донбассе. Там противник пытается удержаться в укрепрайонах любой ценой, не считаясь с потерями. Его части обескровливаются. Однако не всё надо брать в лоб, для этого существует несколько вариантов проведения зимней кампании, о которых докладывали Верховному главнокомандующему, когда он посещал штаб СВО», — отметил эксперт.

По словам эксперта, для решения этой задачи количество мобилизованных избыточно, поэтому все понимают, что придется освобождать не только часть ДНР, но и территории Запорожской и Херсонской областей.

«Туда нужно переносить интенсивные боевые действия», — сказал он.

Валерий Герасимов 22 декабря также сообщил, что в рамках операции высокоточными ракетами большой дальности было поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал ВФУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу ВПК, значительно затруднить военные перевозки.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ежедневно совершая около 150 боевых вылетов, уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВФУ. С помощью БПЛА вскрыто около 8 тыс. и уничтожено свыше 600 объектов.

Валерий Герасимов отметил, что США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для того, чтобы затянуть конфликт. Только совокупная зарубежная финансовая помощь Украине достигла почти $100 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине