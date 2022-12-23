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Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За три квартала 2022 года (январь–сентябрь) Евросоюз (ЕС) экспортировал в Россию медикаменты на сумму свыше €7 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные «Известиям» статистической службой ЕС Eurostat.

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По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, поставки выросли более чем на €1 млрд (в прошлом году с января по сентябрь ЕС продал в Россию лекарств приблизительно на €5,9 млрд).

Рекордный прирост экспорта наблюдался в августе 2022-го — ЕС поставил медикаменты в РФ более чем на €920 млн (для сравнения: в сентябре 2021 года — примерно на €774 млн, а в сентябре 2020-го — около €551 млн).

После решения российских властей начать спецоперацию на Украине ЕС приостановил научное сотрудничество с РФ, что оказало негативный эффект на партнерские проекты в сфере здравоохранения.

Тем не менее санкции Брюсселя против Москвы по-прежнему не распространяются на лекарственные препараты. И, несмотря на сложности в логистике, экспорт медикаментов из объединения в Россию продолжается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставку сдал: экспорт медикаментов из ЕС в РФ превысил €7 млрд

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