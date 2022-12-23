Спешить людей победить: кто выиграет ЧМ по быстрым шахматам

В Алма-Ате 25 декабря стартует последний крупных шахматный турнир 2022 года — чемпионат мира по рапиду и блицу. Традиционно в этих соревнованиях принимают участие почти все сильнейшие шахматисты мира. До Казахстана в этом году доедут чемпион мира Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Александр Грищук, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и многие другие. Всего около 300 участников из 46 стран. Российские и белорусские гроссмейстеры выступят под флагом ФИДЕ. Призовой фонд составит $1 млн.

Горячая Варшава

Казахстан в последние годы часто проводил у себя крупные шахматные турниры. Зачастую они складываются весьма удачно для российских игроков. Так, в 2012 году на чемпионате мира по рапиду и блицу оба главных приза у мужчин увезли наши спортсмены — Сергей Карякин и Александр Грищук соответственно. В 2022 году ЧМ по быстрым шахматам вновь должен был пройти в Астане, но из-за коронавирусных ограничений был перенесен в Варшаву. И в итоге закончился громкой сенсацией.

В блице сразу у трех шахматистов был одинаковый показатель — по 15 очков набрали Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда и Алиреза Фируджа (россиянин Даниил Дубов отстал на пол-очка). В итоге первый выиграл по дополнительным показателям. У женщин до титула чемпионки мира неожиданно добралась представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. 17-летняя шахматистка уверенно опередила всех конкурентов. Второй стала Александра Костенюк, третьей еще одна россиянка — Валентина Гунина. Костенюк взяла реванш у Асаубаевой в рапиде, вырвав победу в последнем туре.

Титулованная шахматистка впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде.

У России мог быть золотой дубль в быстрых шахматах, но немного не повезло Яну Непомнящему. После завершения трех туров в рапиде у четырех шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Непомнящий, Карлсен, Фабиано Каруана) было одинаковое количество очков — по 9,5. В итоге за титул сразились Абдусатторов и Непомнящий, которые обошли Карлсена и Каруану по дополнительным показателям.

В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход — несложный для его уровня. Во второй партии давил уже представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось бы, смог спасти положение, но попался в ловушку на исходе времени.

Таким образом, Нодирбек стал самым молодым чемпионом мира по рапиду (17 лет). И этот успех стал заслуженным. Помимо Непомнящего он обыграл Карлсена, Каруану, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда. Чуть позже Абдусатторов подтвердил статус восходящей звезды мировых шахмат, на Всемирной шахматной олимпиаде-2022 добыв золото для своей команды. Второе место Непомнящего в Варшаве также можно было назвать успехом, учитывая, что на тот момент прошло совсем немного времени после его оглушительного поражения в матче на первенство мира в Дубае от Карлсена.

Магнус в фаворитах

За последние восемь лет россияне четыре раза становились чемпионами мира по блицу (Грищук в 2015-м, Сергей Карякин в 2016-м, Екатерина Лагно в 2018-м и 2019-м гг.) и дважды — чемпионами мира по быстрым шахматам (Даниил Дубов в 2018-м, Александра Костенюк в 2021-м). В этот раз представители нашей страны также входят в число фаворитов турнира. Особенно эксперты выделяют Костенюк, Грищука, Лагно, Гунину, Дубова, Горячкину и Непомнящего.

— Фаворит всегда Магнус (Карлсен четырежды выигрывал ЧМ по рапиду и трижды по блицу — «Известия»), — подчеркнул «Известиям» 32-й номер рейтинга ФИДЕ, вице-чемпион России-2022 Санан Сигюров. — Чем меньше контроль времени, тем он сильнее. В принципе, помимо него есть еще гроссмейстеры, кто на протяжении этого года здорово проявил себя в рапиде и в блице. Особо выделю индийскую молодежь: Нихала Сарина и Арджуна Эригайси. Для себя какой результат посчитали бы удачным в Казахстане? Дойти как можно дальше. Постарался хорошо подготовиться.

Отметим, что до Алма-Аты все же не доехало несколько звезд первой величины. В том числе китаец Дин Лижэнь (весной 2023 года он будет играть с Непомнящим за шахматную корону), иранец Алиреза Фируджа, голландец Аниш Гири, американец Уэсли Со, индус Вишванатан Ананд и россиянин Сергей Карякин.

— Не хочу выступать под флагом ФИДЕ, — объяснил свое решение «Известиям» Сергей Карякин. — Что будет дальше — загадывать не буду. Надеюсь, в какой-то момент удастся вернутся в том числе и на международную арену. Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Традиционно фаворит чемпионата мира — Карлсен, но у него много конкурентов. В первую очередь это Хикару Накамура, но есть и другие сильные ребята. Надеюсь, из россиян кто-то сможет побороться за победу.

У женщин не будет лидеров мирового рейтинга — китаянок Хоу Ифань, Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь (действующая чемпионка мира), украинок Анны и Марии Музычук.

У мужчин в рапиде и блице будет разыграно по $350 тыс., из которых победители получат по $60 тыс., серебряные призеры – по $50 тыс., бронзовые – по $40 тысяч.

У женщин будет разыграно по $150 тысяч. Победитель, серебряный и бронзовый призеры получат, соответственно, $40 тыс., $30 тыс. и $20 тысяч.