В Тернополе ряд жителей, недовольных тем, что у соседей, в отличие от них, есть электричество, добились обесточивания соседнего дома. Об этом 19 декабря на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал разработчик местной карты поставок электроэнергии Святослав Журовский.

«Дом на улице Кирпичной, 1д, был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда был свет. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети, и теперь все сидят без света. Вот это настоящая перемога!» — заявил он.

В комментариях к публикации отмечают, что данный инцидент с жалобой на соседей, у которых есть свет, далеко не первый в стране.

Ранее, 19 декабря, в компании «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация.

16 декабря Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, ряд регионов страны оказались полностью обесточены, имелись проблемы с отоплением и светом.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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