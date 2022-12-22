«Европа играет в бойню, Латинская Америка — в красивый футбол»

Президент ЦСКА в отличие от большинства своих коллег по футбольному цеху на чемпионат мира в Катар не ездил. Говорит, был там однажды и понял — не его страна. Но за матчами следил внимательно, получал удовольствие не только от финала между Аргентиной и Францией, но и от игры сборных «второго эшелона» — Марокко, Японии, Коста-Рики. В эксклюзивном интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Евгений Гинер высказал свое мнение о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), оценил влияние санкций на бюджет его клуба, объяснил, почему нельзя сравнивать Месси и Марадону как футболистов разных поколений, и раскрыл рецепт, за счет чего ЦСКА собирается конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России.

«Футбольный мир как дружил, так и дружит»

— Самая важная история в нашем футболе сейчас — возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене — как клубам, так и сборной. С другой — нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей. Ведь изначально наш рейтинг [в АФК], надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые — начинать придется буквально с нуля. Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

— По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

— Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

— Общаетесь ли с кем-то из европейских коллег?

— Конечно.

— Что они говорят?

— Абсолютно нормальная риторика. Если отбросить политиков, то спортивный футбольный мир как дружил, так и дружит. Неважно, какое гражданство или какая национальность у человека. Это абсолютно нормально. Так же переживают, так же готовы поддержать.

— При этом ЦСКА за год, возможно, больше всех пострадал от санкций. Даже клубный YouTube-канал забанили.

— Всегда все говорили о том, что спорт вне политики. Когда придумали Олимпийские игры, на время их проведения останавливали войны. А что доказывают тем, что нас снимают?

Думаю, если сейчас поднять и перевести все лозунги и манифесты, от МОКа до ФИФА или УЕФА, то там написано, что спорт есть спорт, а политика есть политика. Когда Международному олимпийскому комитету, ФИФА или УЕФА политики диктуют, как они должны сделать, то как это можно назвать?

— И для чего это делается?

— Это второй вопрос. Я не обращаю на это внимания. Считаю просто, что если бы на месте нынешних руководителей международных спортивных организаций был Самаранч (глава МОКа в 1980–2011 годах. — «Известия»), ему какой бы политик что ни сказал, он бы просто послал. Был бы Юханссон (президент УЕФА в 1990–2007 годах. — «Известия»), он сказал бы: «Идите и занимайтесь политикой, друг на друга санкции накладывайте. Спорт оставьте, вообще не трогайте».

На основании чего поляки выходят на чемпионат мира? Где спортивный принцип? На основании политики. Слушайте, я не понимаю. Если бы мы сказали, что не хотим играть с Польшей, нам бы ответили: «Нет вопросов, снимайте, получайте 0:3 и не езжайте никуда». Великая страна Польша сказала, что не будет, отказывается. И проходит дальше. Я уверен, если бы сейчас наши сборная и клубы продолжали бы выступать в Европе, то так же собирались бы полные стадионы. И никого бы не волновало. Ведь люди приходят футбол посмотреть.

Нам надо потерпеть. Всё будет хорошо.

— Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?

— Вошли бы мы в Лигу чемпионов, сразу бы получили €20 млн, выигрывали бы там — [получали бы] еще. Простая математика. Легче было бы. Но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

— То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите клубу?

— Нет, не «помогите клубу». Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю определенную зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату? С еврокубками и без еврокубков — две разные ситуации. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.

— «Вест Хэм» до сих пор не перевел ЦСКА €9 млн из €30 млн за трансфер Николы Влашича, ссылаясь на санкции. Насколько вас подкосили трудности с переводом этих денег?

— Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос.

— Может ли быть так, что «Вест Хэм» сознательно пользуется моментом и обстоятельствами, чтобы не платить, не прилагает для решения вопроса особых усилий?

— Наверняка. Потому что мы предложили: «Ребята, вам не разрешают платить кому? России? Хорошо — у нас есть выход через Голландию. Отправляйте туда, давайте. Или в Бразилию». Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Всё понятно...

«Нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной»

— Вы ездили на чемпионат мира?

— Нет.

— Почему?

— Мне Катар не понравился, боюсь соврать, еще лет восемь назад. Доха — прекрасный современный город, но дальше пустыня. А температура! Ездили тогда пять-шесть человек из Европейской ассоциации клубов, нам как раз презентовали чемпионат мира. Но не мое. И как там ни сделай — фантастика, космос, но мне не нравится. Поэтому не хотел в Катар.

— По телевизору смотрели?

— Смотрел.

— Интересно было? Почувствовали дух ЧМ?

— В финале — очень! Потрясающий матч, какая-то фантастика. Думаю, что все люди, которые пришли на стадион, были счастливы, что встреча в основное время не закончилась — за какую команду ни болели бы. Такую игру можно смотреть и смотреть. Жалко, когда она останавливается.

— После финала едва ли не все признали, что Месси — самый великий футболист в истории. Вы видели и его, и Марадону. Согласны с этим мнением?

— Да, видел Марадону. Это журналисты противопоставляют их друг другу. Мое субъективное мнение — нельзя сравнивать Марадону с Пеле или Месси с Марадоной. Это абсолютно другой футбол. Какие скорости были тогда, а какие сейчас... Сегодня идут на слом друг друга, бойня! Я бы не сравнивал. Марадона — великий, Месси — великий.

— А Месси с Роналду можно сравнивать?

— Они играют в одно время, одни скорости, одна экипировка, одинаковые поля. Абсолютно согласен, что футболистов из одного времени сравнивать можно. Для себя, например, никак не могу сделать вывод, возможно, из-за [личных] отношений, кто сильнее — Платини или Румменигге. Два величайших игрока своего времени.

«Европа играет в бойню, Латинская Америка — в красивый футбол»

— От кого получили самое большое удовольствие на чемпионате мира?

— От сборных, которые мы традиционно не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония. Они выходили, и им терять нечего. Старались играть в футбол, при этом не забивались по десять человек сзади. Получил от них очень большое удовольствие, от вторых стран, так сказать.

— А может быть, от их игры получали удовольствие, потому что эти сборные сохранили свою самобытность, а в европейских всё перемешалось?

— Нет. Вы говорите Марокко, но там четыре-пять человек — большие звезды. Не все следят внимательно, но для футбольных специалистов это не стало большим сюрпризом. Они же серьезные мастера, а мы говорим «какое-то Марокко». Всё совсем не так. Они выступают в Испании, Франции, Англии, Германии, причем в ведущих клубах.

Вот самобытность осталась у Бразилии и Аргентины — у них латиноамериканский стиль. У нас был футбол грузинский — на себя, под себя, народ аж визжит! Но это красиво, человеку всегда такое нравится. Европа играет, о чем мы уже говорили, в бойню, а Латинская Америка — в красивый футбол. Он настолько техничный и элегантный, совсем другой.

«Не играют в футболе деньгами»

— «Зенит» — лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

— Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

— А нет ощущения, что экономически невозможно бороться — и это преимущество «Зенита»?

— Не играют в футболе деньгами.

— Не согласен. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

— Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

— Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

— Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» – «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так — а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.