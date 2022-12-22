Путин пошутил над министром финансов Силуановым

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по теме молодежной политики 22 декабря пошутил над министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Когда глава государства спросил, есть ли замечания по проекту перечня поручений по итогам заседания, все промолчали.

«Я так понимаю, что если Антон Германович руку не поднимает, то он со всем согласен», — сказал Путин под смех в зале.

Ранее, в ноябре, российский лидер отметил дистанцию между ним и участниками международной конференции «Сбера». Он обратил внимание на то, что участников «как-то совсем далеко отсадили», и посетовал, что «у нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят».

В мае президент РФ в шутку заявил, что в экономических проблемах западных государств «Путин виноват», поскольку там он виноват во всем. Глава государства пообещал провести серьезную беседу с самим собой по этому поводу.