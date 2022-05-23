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Путин пошутил о своей «вине» в экономических проблемах Запада

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин в шутку пообещал провести серьезную беседу с самим собой по поводу «вины» в экономических проблемах западных государств.

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23 мая российский лидер провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Глава республики и напомнил о продвигаемой версии о якобы вине России в экономических бедах Запада.

«Что происходит там, они (страны Запада. — Ред.) явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, «Путин виноват». Там во всем «виноват Путин», — сказал Лукашенко.

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«Я с ним серьезно поговорю», — ответил, смеясь, Путин.

Лукашенко выразил благодарность западным странам за толчок России и Белоруссии «к собственному развитию».

«У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии», — подчеркнул он.

В ходе встречи российский лидер отметил, что вопросы безопасности и экономики требуют «глубокого» обсуждения. Кроме того, он предложил обсудить «дальнейшие процессы, связанные со строительством Союзного государства».

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