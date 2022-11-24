Путин пошутил о дистанции между ним и участниками конференции
Президент России Владимир Путин в четверг, 24 ноября, отметил дистанцию между ним и участниками международной конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он обратил внимание на то, что участников «как-то совсем далеко отсадили».
«У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо. Добрый день еще раз», — сказал российский лидер.
Путин принимает участие в конференции в четвертый раз. Первое выступление главы государства в рамках форума состоялось в 2019 году.
Как указали в пресс-службе Кремля, 24 ноября глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Ранее Кремль предпринял ряд мер на мероприятиях с участием Путина после того, как в стране началась пандемия коронавируса. В частности, были введены требования о дистанции. Так, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах был отделен от российского лидера длинным столом. Как сообщили в Елисейском дворце, это произошло из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на COVID-19.