Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФИФА отобрала у России 2,69 очка в рейтинге за победу над Киргизией
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Армия
Герасимов заявил о планах НАТО оспорить право РФ на Северный морской путь
Мир
Польша развернула ПВО на границе во избежание повторного падения ракет
Мир
Спецслужбы Британии объявили набор IT-специалистов и знатоков русского языка
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Общество
Кадыров сообщил о вручении ему ордена Александра Невского
Общество
Путин удовлетворил заявление бизнесмена Варданяна о выходе из гражданства РФ
Армия
Спецоперация повысила интерес иностранных заказчиков к российским вооружениям
Общество
Путин заявил о попавшей под шквал информатак российской молодежи
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Армия
Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС России в зоне спецоперации

Компания iFly планирует продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря

0
Фото: wikimedia.org/Sergey Korovkin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и властями Иордании, намерена продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Подставить на поток: всё больше авиакомпаний отменяют рейсы в Египет
Каким образом может разрешиться ситуация

Авиакомпания также уведомила туроператора, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы. В то же время уточняется, что вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии Tez Tour, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану, в Россию вернулось уже почти 6 тыс. человек.

«Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

Компания iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

С россиянами, которые уже успели возвратиться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022