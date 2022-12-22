Компания iFly планирует продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря

Авиакомпания iFly согласовала необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и властями Иордании, намерена продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Авиакомпания также уведомила туроператора, что вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на 23 декабря из Москвы и 24 декабря из Уфы. В то же время уточняется, что вывозные рейсы для туристов, пребывающих на египетских курортах по линии Tez Tour, выполняются в штатном режиме согласно утвержденному плану, в Россию вернулось уже почти 6 тыс. человек.

«Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с частичным снятием полетной программы перевозчика ожидается в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

Компания iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Росавиация сообщила, что проводит согласование маршрута, поскольку iFly намеревалась лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. 16 декабря ведомство сообщило, что отметило существенные недостатки в документах iFly на полеты.

С россиянами, которые уже успели возвратиться на родину, 19 декабря поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.